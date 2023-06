Kosz 3x3

Legia 3x3 bez awansu do turnieju głównego w Challengerze Clermont

Sobota, 10 czerwca 2023 r. 14:07 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Drużyna Legii w koszykówce 3x3, jako zwycięzca Lotto 3x3 Ligi, zagrała w Challengerze we francuskim Clermont-Ferrand. Niestety nasz zespół grający w składzie: Arkadiusz Kobus, Piotr Robak, Marcin Zarzeczny, Maciej Adamkiewicz, nie zdołał przejść kwalifikacji i awansować do turnieju głównego.



Legioniści przegrali z reprezentacją Tel Awiwu 16-22, a także z GTK Gliwice 16-21, a awans do kolejnego etapu rozgrywek zapewnił sobie tylko zwycięzca grupy.



Wyniki legionistów:

Legia Lotto 3x3 Warszawa 16-22 Tel Awiw (Izrael)

Punkty dla Legii: Marcin Zarzeczny 9, Arkadiusz Kobus 7



Legia Lotto 3x3 Warszawa 16-21 GTK Gliwice

Punkty dla Legii: Arkadiusz Kobus 7, Marcin Zarzeczny 4, Maciej Adamkiewicz 3, Piotr Robak 2.