Mustafajew ma pojechać z Legią do Austrii

Piątek, 9 czerwca 2023 r. 03:35 Bodziach, źródło: Legionisci.com / TVP Sport

Według informacji TVP Sport, Ramil Mustarajew, który ostatnie miesiące spędził na wypożyczeniu do I-ligowej Stali Rzeszów, ma otrzymać w najbliższych tygodniach polskie obywatelstwo.



Dzięki temu 19-latek mógłby być liczony jako młodzieżowiec w rozgrywkach Ekstraklasy. Wszystko wskazuje na to, że urodzony w Machaczkale boczny pomocnik pojedzie z pierwszym zespołem Legii na zgrupowanie do Austrii.



W sezonie 2022/23 Mustafajew rozegrał 25 meczów w zespole Stali Rzeszów, z którą dotarł do pierwszej rundy barażów o awans do Ekstraklasy. W sezonie 2021/22 zaliczył 10 występów w III-ligowych rezerwach Legii, w których zdobył jedną bramkę.