Koszykówka

Vinales dokończy sezon w Portoryko, ale chce dalej grać w Legii

Sobota, 10 czerwca 2023 r. 09:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com / plk.pl

Dzień po rewanżowym meczu o trzecie miejsce ze Stalą Ostrów, Kyle Vinales wyleciał do Portoryko, gdzie grać będzie przez najbliższe tygodnie w zespole Indios de Mayaguez. Zawodnik ma również portorykańskie obywatelstwo. - To mój stały rytuał, gdy kończę grę w Europie. Od razu przenoszę się do Portoryko i tam kontynuuje swoją koszykarską przygodę. Nie ukrywam, że uwielbiam grać i rywalizować. To mnie nakręca. Od siedmiu lat gram w Portoryko. To bardzo mocna liga. Można tam spotkać wielu utalentowanych zawodników - mówi rozgrywający Legii w rozmowie z serwisem PLK.pl.



Vinales zdaje sobie sprawę, że zawiódł w ostatnich meczach sezonu 2022/23, szczególnie w rywalizacji ze Śląskiem Wrocław. - Zawiodłem i biorę to na klatę. Nie chcę się usprawiedliwiać. Chciałbym wiedzieć, dlaczego tak się stało. Tłumaczę sobie to tym, że w sezonie masz wzloty i upadki i... chyba trafiłem właśnie na ten słabszy moment. Szkoda. Bo miałem duże plany z Legią - mówi amerykański rozgrywający, który nie ukrywa, że najchętniej zostałby w Warszawie na kolejny sezon.



- Byłem w wielu klubach w Europie i Legia była zdecydowanie najprzyjemniejszym miejscem do grania. Począwszy od spraw sportowych, a kończąc na organizacji klubu, która stoi na bardzo wysokim poziomie. Naprawdę ten okres spędzony w Warszawie uważam za bardzo udany. Nie ukrywam, że chciałbym tu wrócić - mówi zawodnik. Całą rozmowę przeczytać można TUTAJ.



31-letni Kyle Vinales trafił do Legii w styczniu, po przygodzie w lidze francuskiej w SLUC Nancy Basket. W naszym klubie rozegrał 23 mecze ligowe, w których zdobył 421 punktów (średnio 18.3 pkt. na mecz) i zaliczył 139 asyst (śr. 6.0 na mecz). Trafiał za trzy ze skutecznością 40.1%. Kyle wystąpił również w jednym meczu Pucharu Polski, w którym zaliczył 33 pkt.



Wcześniej Vinales występował w kilku klubach europejskich - Studentski Centar Podgorica (Czarnogóra), Lietkabelis Poniewież (Litwa), BC Kalev/Cramo (liga estońsko-łotewska) i AEK Larnaca (Cypr). Po zakończeniu gry w NCAA, Występował także przez dwa sezony w Tunezji (Club African i US Monastir).