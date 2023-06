Wojciech Urbański wzmocnił zespół rezerw Legii

Komentarze (4)

Atmosferić - 3 godziny temu, *.orange.pl Do 1 zespołu karola czubaka z arki powinni kupić - bo chyba nie bedziemy blażem i rosołkiem grać - to za niski poziom. odpowiedz

Albert Świetlik - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Kolejny młody ogór, który będąc wielce utalentowanym będzie hapał kasę z naszego klubu i gnił w 3 lidze. Zagra parę ogonów w ekstraklasie, a za parę lat zniknie z profesjonalnego futbolu. Więcej Skibickich, Misztów i Rosołków. Tak się rozwija nasza Akademia. Ciekawe kto za nią odpowiada i czy jest rozliczany i w jaki sposób przez Mioduskiego? odpowiedz

Eduardo - 53 minuty temu, *.toneticgroup.pl @Albert Świetlik: jestem ciekawy czym ty sie zajmujesz i jakie masz osiągnięcia odpowiedz

Siwy - 4 godziny temu, *.sky.com Witamy i powodzenia! odpowiedz

