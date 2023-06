16 medali na torowych MP seniorów

W Tomaszowie Lubelskim rozegrano Torowe Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim, w których prym wiedli czołowi zawodnicy sekcji łyżwiarstwa szybkiego Legii Warszawa. Mateusz Kania zdobył 5 medali - 4 złote i 1 brązowy, Marek Kania również 5 - 1 złoty, 3 srebrne, 1 brązowy, a Maria Kania kolejnych pięć krążków - 4 srebrne i 1 brązowy. Ponadto legioniści w składzie Mateusz Kania, Marek Kania, Mateusz Bartoszewski triumfowali w sztafecie na dystansie 3000 metrów. Medale wśród młodzieżowców zdobyły również Nina Pułecka , Adela Strygner oraz Julia Jaroszewicz . Wyniki seniorów: 200m: 1. Mateusz Kania 0:18.628s, 2. Marek Kania 0:19.199s 200m: 3. Maria Kania 0:22.092s 500m: 1. Mateusz Kania 0:44.794s, 2. Marek Kania 0:44.979s, 4. Mateusz Bartoszewski 0:47.716s 500m: 2. Maria Kania 0:51.525s 1000m: 1. Mateusz Kania 1:31.004 min., 2. Marek Kania 1:31.014 min., 8. Mateusz Bartoszewski 1:37.653 min. 1000m: 2. Maria Kania 1:42.864 min. 10000m: 1. Marek Kania 17:07.566 min., 3. Mateusz Kania 5000m: 2. Maria Kania 5000m na punkty: 1. Mateusz Kania 08:32.448 min., 3. Marek Kania 08:36.730 min. 5000m na punkty: 2. Maria Kania 09:32.171 min. Sztafeta 3000m: 1. Legia Warszawa (Mateusz Kania, Marek Kania, Mateusz Bartoszewski) 04:24.428 min. Wyniki młodzieżowców: 200m (2011/12): 1. Nina Pułecka 200m (2007/08): 3. Adela Strygner 500m (2011/12): 2. Nina Pułecka 500m (2007/08): 7. Adela Strygner, 8. Julia Jaroszewicz, 12. Viktoria Szewczyk 1000m (2007/08): 4. Julia Jaroszewicz, 5. Adela Strygner, 8. Viktoria Szewczyk 2000m na punkty (2011/12): 3. Nina Pułecka 5000m na punkty (2007/08): 3. Julia Jaroszewicz, 5. Viktoria Szewczyk, 9. Adela Strygner 3000m (2011/12): 3. Nina Pułecka 5000m (2007/08): 4. Viktoria Szewczyk, 6. Julia Jaroszewicz, 11. Adela Strygner, 16. Zofia Szombara, 20. Alicja Mikołajewska

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.