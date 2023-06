Mladenović porozumiał się z Panathinaikosem

+ dodaj komentarz

Śmiech na sali ma zarabiać 500 tys.euro miesięcznie ,tam w Panathinaikosie szybko się zorientują że jest nic nie wart i będzie grzał ławę ale niech idzie jak to ktoś kiedyś ujął jest to kolejny najemnik a nie piłkarz

- 1 godzinę temu

Jak się starał to dużo dawał drużynie.Ostatnimy czasy często po prostu mu się nie chciało. Sezon do tyłu nawet nie łapał się do składu. W obecnie zakończonym trochę mu się chciało ale trzeba pamiętać, że nie graliśmy w Europie. Za chwilę mógł się połamać i tyle byśmy z niego mieli.

Na początku sezonu i tak by nie grał.

Krzyż na drogę.

Za dwa lata wróci do Cracovii lub Wisły Płock za 1/3 tego co miał w Legii.

