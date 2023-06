Josue Piłkarzem Sezonu 2022/23!

Najlepszym Piłkarzem Sezonu 2022/2023 w plebiscycie serwisu Legionisci.com został Josue! Portugalczyk otrzymał prawie 44,5% wszystkich punktów i jest to jego druga wygrana z rzędu. Drugie miejsce zajął Kacper Tobiasz (13,4%), a trzecie Rafał Augustyniak (10,5%). W sumie przez 2 tygodnie oddaliście 12 562 głosy - dziękujemy!

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Nie mogło być inaczej. odpowiedz

Żmija - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Josue

Wszolek

Slisz odpowiedz

Luki - 3 godziny temu, *.orange.pl Josue

Tobiasz

Slisz odpowiedz

Calbarro - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Luki: tak samo głosowałem odpowiedz

Ryj - 28 minut temu, *.t-mobile.pl @Calbarro: i ja też :) odpowiedz

Rytm - 5 godzin temu, *.centertel.pl Ja zagłosowalem tak:



1. Josue

2. Wszołek

3. Augustyniak odpowiedz

a ja tak - 4 godziny temu, *.protonet.pl @Rytm: 1.Augustyniak

2.Josue.

3.Tobiasz odpowiedz

