Rui Pinto w Legii na kolejny sezon

Rui Pinto , który w styczniu tego roku trafił do futsalowej Legii z portugalskiego CS Maritimo, podpisał kontrakt z naszym klubem na nadchodzący sezon 2023/24. Były piłkarz m.in. Górnika Polkowice (15 meczów, 9 bramek) i Piasta Gliwice (8 meczów, 1 gol) w sezonie 2021/22, czy Sportingu Lizbona (2019/20), w 14 meczach futsalowej ekstraklasy w sezonie 2022/23, strzelił 11 bramek dla naszego klubu. Portugalczyk znany również jako "Lele" ma 22 lata.

