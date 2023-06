16-18.06: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 16 czerwca 2023 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Legia Ladies zakończą w niedzielę rozgrywki III ligi domowym spotkaniem z Kolejarzem Łódź. Początek o 18:00, wstęp wolny. Dzień wcześniej III-ligowe rezerwy Legii zagrają po raz ostatni w tym sezonie - o 17:00 zmierzą się z drugim zespołem Jagiellonii. Troje pięcioboistów Legii - Katarzyna Dębska, Małgorzata Karbownik i Hubert Skibiak - startować będzie na Mistrzostwach Europy do lat 22 w Stambule.



W Grudziądzu odbędą się mistrzostwa Polski U-14 i U-16 w dwuboju i trójboju nowoczesnym.



Koszykarski zespół Legii 3x3 zagra w dwóch turniejach - w sobotę w Lotto Quest, zaś w niedzielę wystąpi w Austrii, w kwalifikacjach do Challengera. W sobotę na Torwarze drużyna Legii weźmie udział w turnieju finałowym Mistrzostw Polski do lat 17 w koszykówce 3x3.



Rozkład jazdy:

17.06 g. 11:00 UWKS Legia Warszawa - ŁKS Łochów [A klasa][ul. Marymoncka 42]

17.06 g. 12:00 Legia II Warszawa - Jagiellonia II Białystok [LTC 8]

18.06 g. 13:00 Legia Lotto 3x3 - Kedainiai [kosz, Austria, Tulln nad Dunajem]

18.06 g. 14:30 Legia Lotto 3x3 - Meferesu&a [kosz, Austria, Tulln nad Dunajem]

18.06 g. 18:00 Legia Ladies - Kolejarz Łódź [piłka nożna kobiet, ul. Łazienkowska 3]



Młodzież:

17.06 g. 12:00 Legia U14 - UKS Varsovia 09 [LTC 6]

17.06 g. 11:00 Legia U13 - Legia U12 [ul. Łazienkowska 3]

18.06 g. 14:00 Legia U11 - Jedność Żabieniec U11 [ul. Łazienkowska 3]

18.06 g. 14:00 Radomiak Radom 07 - Legia U16 [Radom]