Oprawy kibiców Legii w sezonie 2022/23

Poniedziałek, 12 czerwca 2023 r. 10:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W sezonie 2022/23 nie brakowało efektownych opraw przygotowanych przez kibiców Legii Warszawa na własnym stadionie, a także pirotechniki na meczach wyjazdowych. Sezon zdominowała jednak prezentacja na Stadionie Narodowym podczas finału Pucharu Polski. Przypomnijmy sobie wszystkie oprawy zaprezentowane przez Nieznanych Sprawców w minionym sezonie.



Oprawy kibiców Legii, runda jesienna 2022/23:



1. Pirotechnika na Cracovii

29.07.2022 Cracovia - Legia Warszawa



Po odliczaniu od 10 do 1 sektor gości rozświetlił blask kilkudziesięciu ogni wrocławskich w asyście flag na kijach.







2. Legia gol! Kurde mol!

05.08.2022 Legia Warszawa - Piast Gliwice



Wraz z pierwszym gwizdkiem rozpoczęło się odliczanie, po którym zaprezentowana została oprawa: transparent „Legia gol! Kurde mol!”, który początkowo był częściowo zasłonięty, a pierwsze litery czterech słów miały sugerować inne hasło, czerwone i zielone machajki na obu piętrach trybuny oraz świece dymne.







3. Piro na Widzewie

12.08.2022 Widzew Łódź - Legia Warszawa



Na wyjście piłkarzy zaprezentowana została oprawa - flagowisko w barwach, które dopełniał pokaz pirotechniczny







4. Fatalna sytuacja w Odrze

19.08.2022 Legia Warszawa - Górnik Zabrze



W trakcie meczu obchodzona była "18" Starucha na gnieździe. Kiedy piłkarze wychodzili na murawę, niebo nad stadionem rozświetliły głośne i kolorowe fajerwerki (30 szt.), a następnie na dole Żylety zapłonęło 60 rac. Później zaprezentowana była kolejna oprawa - na malowanym transparencie widniało hasło "Fatalna sytuacja w Odrze, przyczyną gówno w wiodrze", a po środku śląska spracowana kobieta, piorąca koszulki meczowe graczy Górnika. Nad transparentem odpalone zostały zielone świece dymne.







5. Racowisko na Radomiaku

02.09.2022 Legia Warszawa - Radomiak Radom



Na rozpoczęcie meczu Nieznani Sprawcy zaprezentowali konkretne zielone racowisko na dole sektora w połączeniu ze stroboskopami.







6. 1916 z pasów

16.09.2022 Legia Warszawa - Miedź Legnica



Na wyjście piłkarzy legioniści zaprezentowali pasy materiału. 26 pasów zjechało z górnej kondygnacji Żylety i utworzyło "1916" na tle legijnych barw. Z kolei po odliczaniu od 10 do 1 odpalonych zostało kilkaset stroboskopów, konkretnie dymiąc pod prezentowaną oprawą.







7. Sektorówka i piro

01.10.2022 Lech Poznań - Legia Warszawa



Na początek meczu w sektorze gości rozciągnięta została malowana sektorówka "Ultras Legia Warszawa", obok której odpalone zostały stroboskopy. Kwadrans przed końcem meczu odpalone zostały jeszcze fajerwerki na dole sektora.







8. Napis CWKS z rac

22.10.2022 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin



Oprawa miała miejsce na wyjście piłkarzy - na Żylecie odpalonych zostało 200 rac, które utworzyły napis "CWKS". Całość uzupełniły chorągiewki w barwach oraz czerwono-zielony transparent na dole.







9. Racowisko

04.11.2022 Legia Warszawa - Lechia Gdańsk



Na wyjście piłkarzy na Żylecie zaczęły powiewać flagi na kijach, setki chorągiewek w barwach, a pośród nich miał miejsce konkretny pokaz pirotechniczny - sporo rac, ogni wrocławskich oraz strzelające fajerwerki.







10. Racowisko na koniec

13.11.2022 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa



W drugiej połowie nastąpiło odliczanie, po którym sektor gości na kilka minut rozświetlił się blaskiem pirotechniki pośród powiewających flag na kijach.









Oprawy kibiców Legii, runda wiosenna 2022/23:



11. Racowiskow Lubinie

04.02.2023 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa



Na rozpoczęcie meczu w sektorze Legii zapłonęło kilkadziesiąt rac, pośród których powiewały flagi na kijach.







12. Ultras + piro

24.02.2023 Legia Warszawa - Widzew Łódź



Na wyjście piłkarzy z dachu zjechała postać kobiety (z logo amerykańskiej wytwórni filmowej Columbia Pictures), z wyciągniętą do góry - niczym Statua Wolności - prawą dłonią trzymającą pochodnię. Żyletę przykryła malowana sektorówka z hasłem "ULTRAS" (czcionka również z filmowej czołówki Columbia Pictures). Całość uzupełniły race odpalone na dachu wkomponowujące się pochodnię. Później na Żylecie zapłonęło ok. 320 rac.











13. Zgodowa oprawa

17.03.2023 Radomiak Radom - Legia Warszawa



Pod koniec pierwszej części spotkania zaprezentowana została zgodowa oprawa. Na płocie pojawiły się barwy obu klubów, na trybunie zapłonęły race i świece dymne w barwach Legii i Radomiaka, a całość uzupełniły chorągiewki w barwach.







14. Do końca

01.04.2023 Legia Warszawa - Raków Częstochowa



Tym razem oprawa została zaprezentowana na trybunie Deyny. Była to kartoniada w barwach klubowych z hasłem "Do końca". Całość uzupełniły ognie wrocławskie odpalone na górze trybuny wschodniej.







15. Race w Kaliszu

04.04.2023 KKS Kalisz - Legia Warszawa



W drugiej połowie pucharowego meczu z KKS-em Kalisz w sektorze gości odpalona została pirotechnika.







16. Warszawa kocha zwycięzców

02.05.2023 Legia Warszawa - Raków Częstochowa



Tym razem na finale Pucharu Polski na Stadionie Narodowym było mniej opraw. Na początek rozciągnięta została wielka malowana sektorówka przedstawiająca Syrenkę z tarczą z legijnym herbem, hasło "Warszawa kocha zwycięzców". Tło uzupełniły chorągiewki w barwach, a także kilkaset rac.

Później na górnej kondygnacji rozciągnięta została sektorówka w barwach a'la "Boras", a na dolnej rozciągnięta została Wielka Flaga. Uzupełnieniem wielkiej sektorówki z napisem "LEGIA" było ponad 100 dużych flag na kijach oraz niezliczone ilości pirotechniki - świec dymnych w barwach, ogni wrocławskich i rac.











17. Racowisko na koniec

07.05.2023 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa



W drugiej połowie, po odliczaniu od 10 do 1, sektor gości rozświetlił się błyskiem ok. 40 rac, a także sporej ilości ogni wrocławskich. Pośród pirotechniki powiewało kilkanaście dużych flag na kijach.







18. Lechia odpowiednio pożegnana

20.05.2023 Lechia Gdańsk - Legia Warszawa



Na ostatnim meczu w Gdańsku kibice Legii zaprezentowali okolicznościową sektorówkę, odpowiednio żegnając spadającą z ligi Lechię. Towarzyszła jej przyśpiewka "Ole ole, ole ole, spada gdańska k..., wszyscy cieszą się".







19. Godne pożegnanie sezonu

27.05.2023 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław



Spotkanie ze Śląskiem poprzedziła minuta ciszy ku pamięci jednego z kibiców, a na Żylecie odpalone zostały race tworzące krzyż. Na gnieździe zawisło płótno "Ś.P. Beny", a obok flagi "UZL", "Wola" i "Żyleta jest zawsze z Wami". "Nie zapomnimy, hej Beny nie zapomnimy" - skandowali fani z Żylety.



Potem zaprezentowana została oprawa - na dole Żylety rozciągnięty został foliowy transparent "Duma i Sława", z dachu zjechała sektorówka z trójwymiarowym herbem Legii. Na górnej i dolnej kondygnacji Żylety podniesione zostały folie aluminiowe w barwach, a na samej górze zapłonęły ognie wrocławskie.

Później na Żylecie wywieszony został czerwono-biało-zielony transparent, nad którym - po odliczaniu - odpalone zostały granaty dymne w barwach, a następnie dziesiątki rac, wyrzutnie, a także kolejne granaty dymne + świece dymne w barwach.