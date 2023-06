Pankov trafi do Legii?

Radovan Pankov ma w niedzielę przylecieć do Warszawy - informuje sport.tvp.pl. 27-letni środkowy obrońca z Serii występuje w Crvenej zvezdzie Belgrad i ma jeszcze rok kontraktu. Według informacji portalu Legia negocjuje z władzami belgradzkiego klubu, ponieważ chce wykupić Pankova i zaoferować mu trzyletni kontrakt. Sprawa ma wyjaśnić się w najbliższych dniach.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.