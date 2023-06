Zieliński o odejściu Mladenovicia

Niedziela, 11 czerwca 2023 r.

Jak już informowaliśmy, Filip Mladenović jest bliski podpisania kontraktu z Panathinaikosem Ateny. W poniedziałek Serb uda się do Grecji, by przejść testy medyczne i dokonać niezbędnych formalności.



- Po naszej ostatniej rozmowie to było niemal pewne, na jakieś 90%. Ustaliłem z zawodnikiem, że zostawiamy sobie pewną furtkę, że jeżeli nie znajdzie klubu, który zaoferuje mu super kontrakt i wyzwania, a ja nie znajdę innego zawodnika na jego miejsce, to ta furtka będzie uchylona i ewentualnie wrócimy do rozmowy. Ale już wtedy było jasne, że nie zostanie w Legii. Na ten moment temat jest zamknięty - skomentował dyrektor sportowy Legii Warszawa, Jacek Zieliński w programie meczyki.pl.



- Chcemy pozyskać wahadłowego, ale nie jest to priorytet. Najważniejsze jest znalezienie zawodnika do środka pola oraz wzmocnienie rywalizacji w linii obrony - dodał Zieliński.