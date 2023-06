Legia chce przedłużyć umowę z Runjaiciem

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

Arek - 35 minut temu, *.tpnet.pl Tylko stabilizacja może być fundamentem do rozwoju. Runjaić to dobry trener, więc przedłużenie z nim umowy będzie dobrą decyzją. odpowiedz

(L)egia - 45 minut temu, *.133.132 No i fajnie. Dajmy mu popracować spokojnie i może będą fajne efekty. odpowiedz

Kapitan - 1 godzinę temu, *.plus.pl Rujanić wie, że Legia to bankrut ( ćwierć miliona długu w luxemburgu) a Werder to ekipa niemiecka. Z niewolnika nie ma pracownika. odpowiedz

Gapp - 2 godziny temu, *.orange.pl Warunkiem przedłużenia powinno być zdobycie mistrzostwa.

Bez mistrzostwa w tym sezonie, trzeba się będzie pożegnać. odpowiedz

Johny - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Gapp: bez przesady. Nie jesteśmy faworytem. Pod względem piłkarzy i długości ławki by grać na kilku frontach to jestesmy za Rakowem, Lechem i możliwe że również Pogonią. 2-3 miejsce będzie super miejscem. Mistrzostwo to byłoby na wyrost. Trzeba przestać żyć przeszłością, a patrzeć realnie i logicznie na to jakie są możliwości realne. odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.214.95 od razu zawrzyjcie kaluzule ze w razie niepowodzenia misji zrezyguje z pozostalego kontraktu :):):) odpowiedz

dave - 4 godziny temu, *.chello.pl I po co? Żeby w razie zwolnienia płacić mu większe odszkdowanie? Przy Miodku to nie ma co długoich umów podpisywać, wystarczy niefart w pucharach i zaraz trener będzie do zmiany. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl @dave: Dokładnie. Przedłużą kontrakt a drużyna zacznie grać co trzy dni a nie raz w tygodniu jak było teraz.Nie wiemy jakie wyniki drużyna osiągnie grając co trzy dni.W październiku pasjonat tenisa się wkurzy na przeciętną grę drużyny i zostanie po Runjaiciu kontrakt do płacenia. Ale u nas to już tradycja by mieć minimum dwóch trenerów na utrzymaniu. I w drużynie też zawsze musi być jakiś Obradović lub Pich. Ciekawe kto to będzie tym razem.. odpowiedz

axlrose - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Darek: Też bym poczekał, choc na razie Kosta jest nawet bardziej niż dobry. Jest jednak mnóstwo przykładów nadmiernego pośpiechu u Mioduskiego.Nadchodąca kolejka jesienna z pucharami zweryfikuje zarówno trenera jak i dyrektora Zielińskiego. Wtedy w zimie można działać, zostaje jeszcze troche czasu na negocjacje. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.