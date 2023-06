Nowe legijne graffiti: Legijjna Brać na ciechanowskiej ziemi (293)

Grupa Dobrzy Ludzie wykonała w ostatnich dniach efektowne, aż 40-metrowe graffiti z motywem z "Piotrusia Pana". "Legijna brać na ciechanowskiej ziemi" - hasło przedstawione jest na tle legijnych barw i herbu naszego klubu, a w tle widać również zamek książąt Mazowieckich w Ciechanowie, jak również postaci kapitana Haka i piratów. "Środki na zakup farb tradycyjnie mieliśmy dzięki wszystkim zaopatrującym się w nasze gadżety i wrzucającym do naszych puch, za co niezmiennie bardzo dziękujemy" - informują Dobrzy Ludzie. Legioniści z Marek wykonali w ostatnią niedzielę patriotyczną pracę poświęconą Żołnierzom Wyklętym.

Kris - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Ale to musiało być czasochłonne malowanie odpowiedz

wuja - 2 godziny temu, *.easynet.pl No Ciechanów super fajny graf. A obok w Mławie ta wsza lechia G. sie wylęgła. odpowiedz

