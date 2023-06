Grzegorz Kamiński odejdzie z Legii

Jak informuje SuperBasket, Grzegorz Kamiński po 3-letniej przygodzie w Legii Warszawa, opuści nasz klub. 23-letni skrzydłowy, mogący grać na pozycjach 2-4, ma kilka ofert z klubów naszej ekstraklasy. Według SuperBasketu, zawodnik poinformował Legię, że nie zamierza przedłużyć umowy z klubem prowadzonym przez Wojciecha Kamińskiego. Mówi się, że Grzegorz Kamiński zwiąże się z Arką Gdynia, którą w nadchodzącym sezonie ma prowadzić Wojciech Bychawski. W sezonie 2022/23, Grzegorz Kamiński zagrał w 39 meczach ligowych (śr. 18:37 min. na mecz) w barwach Legii, w których zdobył 246 punktów (śr. 6.3 pkt.) i trafiał z za 3 punkty ze skutecznoscią 37.1%. Wraz z Legią zajął 4. miejsce w minionym sezonie, zaliczył również sześć występów w Basketball Champions League. Przed rokiem zdobył z Legią srebrny medal mistrzostw Polski i dotarł do 1/4 finału FIBA Europe Cup. Z eLką na piersi wystąpił łącznie 140 razy.

Paczkomat - 1 godzinę temu, *.plus.pl Tragedia! Najlepiej rzuczający za 3, do tego Polak! Ale patrząc na to jak był prowadzony w naszym klubie, to deczja zrozumiała. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl widac, ze jwst piwrdzielnik, wiwlokrornie ktos pisal ze skoro grzesiek trafia tp powinien dluzej zostawac na parkiecie. Nasz trener nie ma cos wyczucia. Jego pozycja w klubie pewnie jwst wysoko bylw sie jednak nie zdziwil jak dostanie kopa w tylek.

Pisalem ze ktos z dwojki kaminski kulka powinien odejsc no i ten lwpszy na obecna chwile grzwsiek kaminski odszedl a slabszy kulka po kontuzji zostal. Bylw sie eozkrecil ten drufi grzegorz... odpowiedz

p10 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Szkoda. Widziałem w nim gracza z potencjałem na pierwszą piątkę. Ale powrót w rodzinne strony zrozumiały. odpowiedz

ws - 3 godziny temu, *.aster.pl Dziękuję. Powodzenia w dalszej karierze. Obyś dobrze wybrał klub ,który da ci szansę rozwoju. odpowiedz

