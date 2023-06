Ruszyła budowa boiska Lucjana Brychczego

Poniedziałek, 12 czerwca 2023 r. 09:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kilkanaście dni temu przy ulicy Spiskiej 1 na Ochocie otwarte zostało boisko szkolne im. Kazimierza Deyny, należące do Szkoły Podstawowej nr 97 im. Polskich Noblistek. W ostatnim tygodniu rozpoczęły się prace budowlane przy budowie nowego pełnowymiarowego boiska przy innej ze szkół w tej samej dzielnicy - na terenie Zespołu Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56. Powstające boisko będzie miało za patrona inną legendę klubu z Łazienkowskiej - Lucjana Brychczego.



Przypomnijmy, że fani Legii czynili starania, by w ramach budżetu Obywatelskiego powstało Boisko Lucjana Brychczego, ale wówczas pomimo zaangażowania legijnej społeczności, nie udało się zdobyć wystarczającej liczby głosów w konkursie. Głos kibiców został jednak usłyszany w urzędzie dzielnicy Ochota, gdzie idea powstania takiego miejsca spotkała się aprobatą miejscowych włodarzy. Postanowiono połączyć ją z planowaną od dłuższego czasu rewitalizacją wysłużonego placu do gry znajdującego się przy zespole szkół na ulicy Szczęśliwickiej.



Umowa na modernizację boiska piłkarskiego przy ul. Szczęśliwickiej 56 podpisana została 20 stycznia tego roku. Inwestorem jest dzielnica Ochota, zaś wykonawcą będzie firma Ziel-Bud. Koszt inwestycji to 4 550 328,08 zł. Przewidziany czas prac budowlanych to 6 miesięcy od momentu wejścia firmy Ziel-Bud na teren.



Za wspomnianą kwotę wybudowane zostanie pełnowymiarowe boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej (o wymiarach 100x55m), z krytymi ławkami dla rezerwowych (po 13 miejsc siedzących) oraz pomocy medycznej (trzy miejsca siedzące), utwardzenie terenu wykonane z kostki betonowej, ogrodzenia i piłkochwytów, instalacja elektroenergetycznej, system nagłośnienia, kanalizacja deszczowa, drenażowa i ogólnospławna, przebudowa przyłącza wodociągowego, budowa zbiorników prefabrykowanych, szczelnych o pojemności do 10 metrów sześciennych. Nawierzchnia z trawy syntetycznej będzie wykonana z dwóch rodzajów włókien - włókna polietylenowego monofilowego oraz włókna polietylenowego fibrylowanego. Boisko zyska 12-metrowe oświetlenie. Na każdym maszcie znajdzie się 5 naświetlaczy LED o mocy 300 lux.



Na murawie widoczna będzie nazwa boiska z imieniem i nazwiskiem patrona, a na jednej z okolicznych ścian planowany jest mural z wizerunkiem piłkarskiej Legendy. Miejsce swoim klimatem ma nawiązywać do klubu i stadionu przy ulicy Łazienkowskiej, z którym Pan Lucjan Brychczy związany jest od 69 lat.



W kolejnym etapie przewidziane są prace związane z budową budynków: sędziowskiego z magazynem na sprzęt oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego dla zawodników wraz z trybunami (z czerwono - biało - zielonymi krzesełkami) i infrastrukturą techniczną. Termin rozpoczęcia drugiego etapu jest uzależniony od pozyskania środków finansowych na ten cel.