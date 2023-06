Tenis

Medale legionistów na turniejach OTK

Poniedziałek, 12 czerwca 2023 r. 09:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnich tygodniach tenisiści Legii zdobyli kilka medali w turniejach młodzieżowych w kraju. Z kolei 15-letni Jan Kluczyński (rocznik 2007) wystartował w międzynarodowym turnieju do lat 16 we włoskim Tolentino, gdzie pokonał dwóch rywali i dotarł do ćwierćfinału.



Zuzanna Zembrzuska zdobyła dwa medale (srebro w singlu i złoto w deblu) na mistrzostwach Mazowsza Juniorek (U-18). Agata Konarska stanęła na podium podczas turniejów OTK U-16 w Stalowej Woli (drugie miejsce) i memoriale Józefa Hebdy (miejsce trzecie). Maks Suprun zajął drugie miejsce w mistrzostwach Warszawy Juniorów i na pewno zdobędzie medal w turnieju OTK U-16 w Kozerkach.



Wyniki legionistów w Mistrzostwach Warszawy U-18 w singlu:

Zuzanna Zembrzuska - Bogna Bogdanowicz 6-4, 6-0

Zuzanna Zembrzuska - Kamila Tomczak 6-1, 6-0

Finał: Zuzanna Zembrzuska - Marika Caruk 1-6, 0-6



Maksim Suprun - Karol Wyszkowski 6-2, 6-3

Maksim Suprun - Karol Żuber 6-4, 6-0

Maksim Suprun - Antoni Kamiński 6-1, 7-5

Finał: Maksim Suprun - Mikołaj Owramko 2-6, 6-7(8)



Wyniki legionistów w Mistrzostwach Warszawy U-18 w deblu:

Zuzanna Zembrzuska/Maja Milżyńska (KT GAT Gdańsk) - Bogna Bogdanowicz/Kornelia Stępkowska 6-4, 6-1

Finał: Zembrzuska/Milżyńska - Laura Caruk/Marika Caruk 6-4, 6-2



Wyniki legionistów w OTK U-16 w Kozerkach:

Zuzanna Zembrzuska - Maja Grosicka 6-3, 6-3

Zuzanna Zembrzuska - Iga Piotrowska 1-6, 4-6



Maja Małuszyńska - Valeryiia Pavlyuk 6-4, 6-1

Maja Małuszyńska - Monika Szałek 6-4, 6-7(2), 2-6



Maja Kowalik - Julia Kowal 6-0, 6-0

Maja Kowalik - Julia Pacocha 0-6, 6-7(7)



Maksim Suprun - Wiktor Kołowiecki 6-3, 6-1

Maksim Suprun - Adam Stochel Polubiec 6-2, 4-6, 6-2

Maksim Suprun - Antoni Biczyk 6-7(3), 7-6(3), 7-6(5)

1/2 finału: Maksim Suprun - Martin Fuks 1-6, 0-6



Wyniki Kowalik w OTK U-16 w Kozerkach w deblu:

Maja Kowalik/Oliwia Klimas (ST TieBreak) - Wiktoria Berson/Iga Piotrowska 3-6, 4-6



Wyniki Agaty Konarskiej w Stalowej Woli:

Agata Konarska - Wiktoria Chmielewska 6-0, 6-4

Agata Konarska - Julia Kowal 6-1, 6-0

Agata Konarska - Adriana Stępień 6-2, 6-0

Agata Konarska - Lena Rajca 6-0, 6-0

Finał: Agata Konarska - Julia Pacocha 4-6, 1-6



Wyniki Agaty Konarskiej w memoriale Józefa Hebdy U-16:

Agata Konarska - Arina Kuzmina 6-2, 6-1

Agata Konarska - Wiktoria Kubicka 6-1, 6-4

1/2 finału: Agata Konarska - Małgorzata Bajorek 2-6, 3-6



Wyniki Jana Kluczyńskiego w Tolentino U-16:

I runda: Jan Kluczyński - Niccolo Satta (Włochy) 6-4, 6-2

1/8 finału: Jan Kluczyński - Mihailo Trivunac (Włochy) 7-6(2), 7-5

1/4 finału: Jan Kluczyński - Federico Gargano (Włochy) 3-6, 6-3, 4-6