Sparing z Orlętami Łuków

Mariner - 30 minut temu, *.waw.pl Darek Solnica kiedyś też grał w Łukowie; taki gracz rezerw Darek Dziewulski odpowiedz

@ ehe - 52 minuty temu, *.plus.pl Nie pisz takich paszkwili, sam jestes pewnie słoik odpowiedz

CWKS - 53 minuty temu, *.230.10 Ehe pisze w imieniu dziewczyn z ksp, które musza sie dowartościować wielkomiejskim pochodzeniem odpowiedz

Adi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Ehe: Rozumiem, że jak ktoś jest z mniejszego miasta lub wsi jest gorszym kibicem niż Ty miastowy? Jesteś w wielkim błędzie. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.autocom.pl Ostatnio tak myslalem, ze fajnym elementem corocznych przygotowaN do nowego sezonu bylyby mecze objazdowe po mniejszych klubach gdzie mamy silne FC tak wlasnie na miesiac przed ligą. Fajne wydarzenia dla lokalnych, wzmocnienie pozycji Legii na Mazowszu, ale tez dalej, budowanie bazy kibicow. odpowiedz

Ehe - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @L: kibiców wychowujemy u nas w stolicy,młode pokolenia rosną, nie kierujmy się w stronę prowincji i wsi ,nie jest to nam potrzebne odpowiedz

