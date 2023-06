Boks

Wyniki legionistów na 84. Warszawskiej Grandzie

Poniedziałek, 12 czerwca 2023 r. 11:32 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W niedzielę w Legia Fight Club odbyła się 84. Warszawska Granda na pięści, w ramach której pojedynki stoczyło kilku zawodników naszego klubu. Swoje walki wygrali m.in. Sebastian Kowalczyk (kat. +92kg), Karol Adamski (-75kg), Antoni Nowak (-63,5kg), Michał Dąbrowski (-60kg) i Wioletta Gajowiak (-54kg).



Wśród młodzieżowców walki wygrali: Wiktor Budzinskyi i Karol Majewski.



Wyniki legionistów:

Walki sparingowe:

+80 kg junior/kadet: Wiktor Budzinskyi (Legia Fight Club) vs Marcel Stykowski (Niezrzeszony) RSC1



Walki turniejowe:

kat. +92 kg: Daniel Guba (Emes Boxing) vs Sebastian Kowalczyk (Legia Fight Club) 0-3

kat. -86kg, senior: Kamil Krupa (Legia Fight Club) vs Przemysław Chomicz (Niezrzeszony) RSC1

kat. -86kg, senior: Szymon Przewoźniak (Legia Fight Club) vs Dawid Litwinowicz (Underground Boxing Club) 0-3

kat. -75kg, senior: Nesmiianov Ruslan (KS Sportowy Raszyn) vs Karol Adamski (Legia Fight Club) 0-3

kat. -63,5kg, senior: Antek Nowak (Legia Fight Club) vs Dzikavitski Uladzislau (Klub Bokserski SFC24) 3-0

kat. -54kg, seniorki: Wioletta Gajowiak (Legia Fight Club) vs Zofia Parzych (Sparta Gym Warszawa) 3-0

kat. -60kg, junior: Karol Majewski (Legia Fight Club) vs Jakub Słoniewski (Żoliborska Szkola Boksu) 3-0

kat. -60kg, senior: Michał Dąbrowski (Legia Fight Club) vs Tomasz Gołos (Sparta Gym) 3-0

kat. -75kg, junior: Victor Obarzanek (Legia Fight Club) vs Adam Leszczyński (Niezrzeszony) 1-2

kat. -75kg, kadet: Kacper Pluta (Legia Fight Club) vs Rafał Rękawek (Warszawska Akademia Boksu) 0-3