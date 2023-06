14-15.06: Rozkład jazdy

Od czwartku w Sopocie żeglarska Legia rywalizować będzie w kwalifikacjach do finałów Sailing Champions League. Relacje z zawodów będzie można śledzić na kanale Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej. Swoje mecze rozgrywać będą również drużyny młodzieżowe Legii. Tomasz Berkieta startuje w tenisowych mistrzostwach Polski do lat 23 w Poznaniu. Młodzież: Mecz Legii U14 z Escolą zadecyduje najprawdopodobniej o mistrzostwie Mazowsza w kategorii U14. Również spotkanie z Deltą Warszawa w roczniku 2012 zapowiada się ciekawie. 14.06 g. 14:30 Escola Varsovia 09 - Legia U14 [ul. Fleminga 2] 14.06 g. 19:00 Juventus Academy Warszawa 09 - Legia LSS U14 [AWF, ul. Marymoncka 34] 14.06 g. 19:00 Legia U19 - MKS Piaseczno (IV liga)[sparing][LTC] 14.06 g. 19:15 Legia LSS U15 - Waleczni Olszewo-Borki U15[LTC] 15.06 g. 17:00 Legia U12 - Varsovia U13 (sparing) [ul. Łazienkowska 3] 15.06 g. 19:00 Delta Warszawa 12 - Legia U11 [ul. Chełmska 23]

