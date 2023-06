22-25.06: Weekendowy rozkład jazdy

Czwartek, 22 czerwca 2023 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W czwartek o 17:00 na stadionie Orląt w Łukowie odbędzie się towarzyskie spotkanie z okazji 100-lecia miejscowego klubu, w którym zagra drugi zespół Legii. Bilety w cenie 20 złotych nabywać można przy wejściu na stadion od godziny 15:00. W sobotę z kolei o 16:00 na tym samym stadionie rozegrany zostanie mecz oldbojów obu klubów. Także w sobotę w LTC pierwszy zespół Legii zagra sparing z Lechią Gdańsk. Rugbiści Legii ostatnie spotkanie sezonu 2022/23 rozegrają tego samego dnia o 19:00 przy Obrońców Tobruku 11. Bilety w cenie 20 zł do kupienia przed meczem.



Malwina Rowińska wystąpi w pierwszym w tym roku turnieju ITF w Polsce, który rozgrywany będzie w Gdańsku. Tomasz Bartnik z sekcji strzeleckiej weźmie udział w Igrzyskach Europejskich w Krakowie, gdzie zobaczymy również pięcioboistów Legii.



We Wrocławiu na torze Spartan w dniach 24-25 czerwca rozegrane zostaną Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie z udziałem zawodników Legii.



Rozkład jazdy:

22.06 g. 17:00 Orlęta Łuków - Legia II Warszawa

24.06 g. 13:00 Legia Warszawa - Lechia Gdańsk [sparing, LTC]

24.06 g. 16:00 Orlęta Łuków Oldboye - Legia Champions

24.06 g. 19:00 Legia Warszawa - Hegemon Mysłowice [rugby, ul. Obrońców Tobruku 11]



Legia U10 weźmie w sobotę udział w turnieju organizowanym na boisku przy Łabiszyńskiej 20 przez UKS Talent Warszawa (2013).