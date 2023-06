Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 5-0 Jagiellonia II Białystok. 4 gole Stangreta!

Sobota, 17 czerwca 2023 r. 13:49 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu ostatniej kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała z Jagiellonią II Białystok 5-0. Do przerwy legioniści prowadzili 2-0 po bramkach Kiedrowicza i Stangreta, który ostatecznie aż czterokrotnie wpisał się na listę strzelców.



Legioniści lepiej zaczęli to spotkanie. Już w pierwszych minutach stworzyli sobie kilka sytuacji podbramkowych. W 9. minucie Cyprian Pchełka przedostał się pod bramkę, oddał strzał. Uderzenie zostało zablokowane, ale zawodnik Jagiellonii zagrał ręką i sędzia podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Maksymilian Stangret, jednak bramkarz wyczuł intencje strzelca i obronił. W 19. minucie Dawid Kiedrowicz pięknym uderzeniem zza pola karnego zdobył pierwszą bramkę dla stołecznego zespołu. W 21. minucie okazję na wyrównanie mieli goście, ale pewnie wyszedł Wojciech Banasik i złapał piłkę. W 35. minucie sam na sam z bramkarzem znalazł się Stangret, poczekał aż golkiper się rzuci i pewnie posłał piłkę do bramki, podwyższając wynik na 2-0. W 43. minucie dobrze uderzał Michał Mościcki, ale świetnie zachował się bramkarz Legii.



Druga połowa rozpoczęła się spokojnie. W 53. minucie zza pola karnego strzelał Szymon Grączewski, jednak minimalnie się pomylił. W odpowiedzi niecelnie uderzył Krystian Ziętek. 2 minuty później doskonałą sytuację zmarnował Kiedrowicz. Legia miała z tej sytuacji jeszcze rzut rożny, ale dobrego dośrodkowania nie zamknął Kacper Wnorowski. Chwilę później Kiedrowicz posłał piłkę do siatki po dośrodkowaniu Możdzenia, jednak był na spalonym. W 60. minucie było już 3-0, a stuprocentową sytuację wykorzystał Stangret. W 65. minucie Stangret popędził sam na bramkę i świetnym uderzeniem przelobował golkipera, zaliczając tym samym hat-tricka. W 68. minucie zawodnicy Jagiellonii wykonywali rzut wolny z ok. 20 m. Huczko posłał jednak piłkę prosto w mur, jeszcze w zamieszaniu uderzał Czerech, ale nie trafił. Gdy wydawało się, że wynik spotkania jest już ustalony, czwartą bramkę w tym meczu zdobył Stangret. W 81. minucie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką ukarany został Szymon Pankiewicz.



III liga: Legia II Warszawa 5-0 (2-0) Jagiellonia II Białystok

1-0 - 19' Dawid Kiedrowicz

2-0 - 35' Maksymilian Stangret

3-0 - 60' Maksymilian Stangret

4-0 - 65' Maksymilian Stangret

5-0 - 71' Maksymilian Stangret



Legia II: Wojciech Banasik - Marcel Krajewski, Kacper Wnorowski, Julien Tadrowski (71' Michał Gładysz), Igor Korczakowski (71' Wiktor Puciłowski) - Kacper Bogusiewicz (63' Rafał Maciejewski), Mateusz Możdżeń, Szymon Grączewski (71' Kacper Knera) - Dawid Kiedrowicz, Maksymilian Stangret, Cyprian Pchełka (63' Maciej Bochniak)



Jagiellonia II: Jakub Jasionek, Patryk Czerech, Bartłomiej Krasiewicz, Kamil Huczko, Michał Mościcki (46' Szymon Stypułkowski), Radosław Zyśk, Mikołaj Wasilewski (66' Kacper Ptasiński), Szymon Pankiewicz, Krystian Ziętek (85' Miłosz Skowronek), Jakub Burkowski (76' Dawid Zabielski), Mateusz Malec (46' Dawid Żakiewicz)



żółte kartki: Korczakowski - Pankiewicz, Ziętek

czerwona kartka: Pankiewicz (za dwie żółte)



