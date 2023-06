Wyniki 34. kolejki III ligi. Legia II na 5. miejscu

Komentarze (3)

oLaf - 4 godziny temu, *.vectranet.pl hm.... zaczynam wątpić w sens istnienia Legii II... to ma być drużyna która "nigdy nie awansuje do II ligi w odróżnieniu od Lecha II, Polonii, ŁKS'u"???



Jaki to ma, k... sens???



Mamy wychowywać młodzież dla Motoru, Wigier, Czarnych Słupsk ??? bo tylko tam trafią nasi wychowankowie, bowiem do Legii I dzieli ich przepaść....



Może ktoś mnie oświeci... odpowiedz

Hipolit - 2 godziny temu, *.orange.pl @oLaf: Słabo się znasz. II liga to jest ten sam poziom co III, a koszty w każdym obszarze większe, od wyjazdów po pensje dla sztabu. Nie opłaca się. II liga jest po to aby awansować do ligi I, i tu dopiero warto być. II liga to ciągle pastwiska i boiska szkolne. odpowiedz

Only awans - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Hipolit: Ależ opłaca się . Czy Znicz , Kotwica albo Kalisz (czy nawet Motor i Polonia) to aż takie słabe drużyny , aktualnie ? 2 liga jest lepsza od 3 ligi , trza awansować , to jest kwestia rozwoju dla Dwójki naszej . odpowiedz

