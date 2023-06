Potencjalni rywale Legii w 2. rundzie el. LKE

awansuje do fazy grupowej

UEFA dokonała podziału zespołów na grupy przed losowaniem par 2. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy, które odbędzie się o godzinie 13. Legia Warszawa znalazła się w grupie 2, a jej potencji przeciwnicy to: Adana Demirspor (Turcja), Worskła Połtawa (Ukraina), FK Panevezys (Litwa) / Milsami Orhei (Mołdawia), Sabah FK (Azerbejdżan) i Ordabasy Szymkent (Kazachstan).

Juri - 9 minut temu, *.centertel.pl Dawać turasów,będzie przyjemne z pożytecznym. odpowiedz

Wycior - 15 minut temu, *.vectranet.pl Para litewsko - mołdawska byłaby najlepszą opcją sportową i logistyczną. Oby nie Turcy! odpowiedz

Kamuflaż - 27 minut temu, *.tpnet.pl Kazachstan będzie, Legia zna te rejony, więc żadna niespodzianka. odpowiedz

Pan Jacek Gmoch, expert - 30 minut temu, *.t-mobile.pl Na tym etapie nie ma juz słabych drużyn. odpowiedz

Covid smiertelnie grozna grypa - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl Smiech na sali odpowiedz

grev - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl Z Mołdawii to lepiej nie:) odpowiedz

Jasio - 37 minut temu, *.play-internet.pl Mołdawia? Taki kozak już w 1 rundzie? odpowiedz

Miodulski musi odejść - 38 minut temu, *.143.122 No to pozamiatane. Z nikim nie przechodzimy dalej. odpowiedz

(L) - 41 minut temu, *.t-mobile.pl Adana Demirspor (Turcja), i konczymy przygode odpowiedz

Tureckie Swetry - 35 minut temu, *.centertel.pl @(L): w zeszłym sezonie tylko wielka trójka ze Stambułu wyprzedziła ich w tabeli, ciężka przeprowa, raczej w plecy i wstyd na całą Europe zakończyć przygodę na takim etapie odpowiedz

Dwt - 55 minut temu, *.centertel.pl Oby nie mołdawianie???? odpowiedz

Oby nie - 50 minut temu, *.t-mobile.pl @Dwt: to samo pomyślałem odpowiedz

ops2 - 50 minut temu, *.centertel.pl @Dwt: masz racje , silni i na fali ???? odpowiedz

Ding - 56 minut temu, *.chello.pl Byle nie Turcja ani Kaukaz odpowiedz

