Davidson Silva w Legii na kolejny sezon

Najlepszy strzelec futsalowej Legii w sezonie 2022/23, zostaje w Warszawie na kolejny rok. Davidson Silva , bo o nim mowa, w zakończonym niedawno sezonie zdobył 19 bramek w 25 meczach, a ponadto rozegrał dwa spotkania w Pucharze Polski. Do Legii trafił na początku stycznia i w dużej mierze przyczynił się do utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej. 26-letni Brazylijczyk wcześniej występował w LSSS Lębork, w barwach którego w sezonie 2021/22 rozegrał 24 mecze i zdobył 20 bramek.

