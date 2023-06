89. urodziny Lucjana Brychczego

89 lat kończy dzisiaj legenda naszego klubu - Pan Lucjan Brychczy. Popularny "Kici" jest 4-krotnym mistrzem Polski z Legią jako zawodnik (1955, 56, 69 i 70), trzykrotnym królem strzelców polskiej ligi. Przez 19 sezonów w Legii rozegrał 368 meczów (najlepszy wynik w historii klubu) oraz zdobył 182 bramki (drugi najlepszy wynik w historii polskiej ligi). Rozegrał 58 meczów w pierwszej reprezentacji Polski, a w roku 1960 wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie. Do Warszawy trafił w 1954 roku z Górnego Śląska i związał się z Legią na całe życie. Po zakończeniu kariery zawodniczej, został trenerem naszego klubu - przez kolejne lata (od 1971) był asystentem, trenerem juniorów i pierwszym trenerem. Po przeniesieniu zajęć pierwszej drużyny do Legia Training Center przestał uczestniczyć w codziennych zajęciach pierwszego zespołu. Na cześć Lucjana Brychczego nazwana została trybuna południowa naszego stadionu. Obecnie przy szkole przy ul. Szczęśliwickiej trwa budowa boiska, którego patronem będzie właśnie Lucjan Brychczy. Z okazji urodzin składamy najlepsze życzenia, przede wszystkim dużo zdrowia.

