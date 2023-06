Skibicki zostanie w Tychach?

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Piotr - 1 godzinę temu, *.com.pl A ja go polubiłem. Owszem, występy miał przeciętne, ale w dwóch spotkaniach mi się podobał. Nie miał jak się ograć. Ale co racja to racja, do Legii raczej nie wejdzie. Co najwyżej LegiaII, więc niech mu się wiedzie w innych klubach i się rozwija odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Bardzo dobra wiadomość. odpowiedz

AAA - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Do Barnaba:tylko trochę słabszy od Rosołka. odpowiedz

Barnaba - 7 godzin temu, *.45.237 Ogór aż furczy. Poziom KTS Weszło. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.