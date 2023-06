Koszykówka

Marek Popiołek asystentem Wojciecha Kamińskiego

Piątek, 16 czerwca 2023 r. 12:32 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Marek Popiołek będzie jednym z asystentów trenera Wojciecha Kamińskiego w koszykarskiej Legii w sezonie 2023/24. 33-letni Popiołek dołączy do sztabu, w którym zastąpi Marka Zapałowskiego, który po pięciu latach spędzonych w naszym klubie, zdecydował się wybrać inną drogę w swojej koszykarskiej karierze.



Popiołek przez zdecydowaną większość kariery zawodniczej związany był z Polonią Warszawa, grał również w AZS-ie Politechnice Warszawskiej oraz KK Warszawa (na bazie którego powstała obecna Polonia). Przygodę trenerską rozpoczynał jeszcze grając w koszykówkę - w sezonie 2016/17 w II-ligowym KK Warszawa pełnił rolę asystenta Andrzeja Kierlewicza. Po dwóch latach sam zaczął prowadzić zespół KK Warszawa, a następnie pełnił obowiązki asystenta w ekstraklasowych klubach - HydroTrucku Radom i Astorii Bydgoszcz, a w sezonie 2021/22 debiutował w roli pierwszego szkoleniowca na poziomie Energa Basket Ligi w HydroTrucku Radom.









Przygoda w Radomiu nie trwała zbyt długo - po jedenastu kolejkach klub rozwiązał kontrakt z trenerem, a ten trafił do I-ligowego SKS-u Starogard Gdański (znanego wcześniej jako Polpharma). W październiku 2021 roku Marek Popiołek został mianowany asystentem Igora Milicicia, trenera seniorskiej reprezentacji Polski. Zrezygnował z tej funkcji we wrześniu 2022 roku co zbiegło się w czasie z objęciem posady pierwszego trenera w ekstraklasowej Astorii Bydgoszcz. Szkoleniowiec zdecydował się nie łączyć obowiązków klubowych z pracą w reprezentacji Polski. W zakończonym niedawno sezonie 2022/23, Popiołek prowadził Astorię w 19. spotkaniach, po czym klub zdecydował na przedwczesne rozwiązanie kontraktu. Astoria ostatecznie spadła z ligi.



- Trener Wojciech Kamiński kontaktował się ze mną pytając o moje plany na nadchodzący sezon i chęć podjęcia pracy w roli asystenta. Dochodziłem do podobnych wniosków - uznałem, że odpowiednim ruchem w mojej karierze będzie dołączenie do zespołu czołówki Energa Basket Ligi, powalczenie o wyższe cele jako asystent, nauka nieco innej koszykówki i szansa na grę w europejskich pucharach, walka o medale Mistrzostw Polski. Moimi pierwszymi zadaniami będzie wsparcie trenera w budowaniu składu na przyszły sezon, tworzenie raportów, wydawanie opinii na temat zawodników polskich jak i zagranicznych. Będę robił wszystko to czego będzie ode mnie wymagał trener Wojciech Kamiński, aby przygotowywać zespół jak najlepiej do każdego kolejnego meczu - powiedział Marek Popiołek.



- Cieszę się, że udało nam się porozumieć z Markiem Popiołkiem. Jest to na pewno młody, obiecujący trener, posiadający doświadczenie z parkietów ekstraklasy, pierwszej ligi, ale także z pracy z reprezentacją Polski skąd też bardzo dobrze się znamy, bo przez ponad pięć lat wspólnie znajdowaliśmy się w sztabie szkoleniowym trenera Mike'a Taylora. Przed Markiem trudne zadanie, bo nie będzie łatwo zastąpić Marka Zapałowskiego, ale wierzę, że sobie z tym wyzwaniem poradzi. Marek będzie odpowiedzialny za skauting, analizę gry naszych przeciwników, będzie się także zajmował treningami indywidualnymi oraz wszystkim tym co będzie wynikało z potrzeb treningowych drużyny. Liczymy, że Marek wniesie do naszego zespołu mnóstwo energii i pomoże nam zrobić kolejny krok w kierunku rozwoju klubu - powiedział trener Wojciech Kamiński.



Dotychczasowa kariera trenerska Marka Popiołka:

2022/23: Astoria Bydgoszcz (trener, Energa Basket Liga)

2021/22: SKS Starogard Gdański (trener, Suzuki I liga mężczyzn)

2021/22: HydroTruck Radom (trener, Energa Basket Liga)

2020/21: Astoria Bydgoszcz (asystent trenera Artura Gronka, Energa Basket Liga)

2019/20: HydroTruck Radom (asystent trenera Roberta Witki, Energa Basket Liga)

2018/19: KK Warszawa (trener, II liga)

2017/18: KK Warszawa (asystent trenera Andrzeja Kierlewicza, I liga)

2016/17: KK Warszawa (asystent trenera Andrzeja Kierlewicza, II liga)