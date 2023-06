Żeglarstwo

Legia rozpoczyna walkę o awans do Ligi Mistrzów

Środa, 14 czerwca 2023 r. 10:57 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Od czwartku w Sopocie załoga Żeglarskiej Legii Warszawa startować będzie w kwalifikacjach do finałowych zawodów Sailing Champions League, które w dniach 22-25 lipca odbędą się w Niemczech (w Travemunde).



W Sopocie, gdzie rywalizacja potrwa od 15 do 18 czerwca, o ostatnie miejsca w Lidze Mistrzów powalczy 26 załóg z jedenastu krajów, które ścigać się będą na łódkach klasy RS21. Legioniści, pod wodzą Jakuba Pawluka trenować będą w Sopocie od środy.



W Sopocie, oprócz Legii, z polskich załóg startować będą: YKP Gdynia, Yacht Club Gdańsk, Yacht Club Sopot i Klub Wodny Garland Gliwice.



Żeglarska Legia już dwukrotnie startowała w Sailing Champions League. Przed dwoma laty, w Porto Cervo na Sardynii, legioniści zajęli miejsce 22. w finałach. Z kolei w roku 2019 w półfinale Ligi Mistrzów w St. Petersburgu, legijna załoga zajęła miejsce 17. i nie zakwalifikowała się do finałów w St. Moritz.