24 czerwca sparing z Lechią

Plan przygotowań 17 czerwca - start przygotowań 24 czerwca godz. 13:00 - sparing z Lechią Gdańsk 26 czerwca – początek zgrupowania w Austrii 28 czerwca – mecz kontrolny 1 lipca – mecz kontrolny 4 lipca – mecz kontrolny 5 lipca – koniec zgrupowania w Austrii i powrót drużyny do LTC 10/11 lipca – mecz kontrolny 15 lipca - mecz o Superpuchar Polski 22/23 lipca – 1. kolejka sezonu 2023/24 27 lipca – pierwszy mecz 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy

24 czerwca o godz. 13 Legia Warszawa rozegra sparingowe spotkanie z Lechią Gdańsk. Mecz odbędzie się w Legia Training Center. 26 czerwca legioniści wylecą na 10-dniowe zgrupowanie do Austrii. Tam rozegrają 3 mecze kontrolne. Po powrocie czeka ich jeszcze jeden sparing połączony z prezentacją nowych koszulek meczowych, a 15 lipca mecz o Superpuchar Polski.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Mistrzu84 - 2 godziny temu, *.177.39 Do relacji w zakładce historia trzeba LEGII dopisać 14 wicemistrzostwo pozdrawiam odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.