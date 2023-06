Legia Ladies 6-2 Kolejarz Łódź

Legia Ladies zakończyły sezon 2022/23 w rozgrywkach III ligi na miejscu trzecim. W ostatnim spotkaniu, rozegranym dziś na bocznym boisku przy Łazienkowskiej, legionistki pokonały Kolejarza Łódź 6-2 (3-1). Łodzianki jako pierwsze wyszły na prowadzenie, ale jeszcze przed przerwą bramki dla Legii zdobyły Aleksandra Kurzelowska, Amanda Moura Pietrzak i Klaudia Bodecka. Po zmianie stron bramki dla Legii zdobyły jeszcze Amelia Przybylska (dwie) oraz Klaudia Grodzka. Awans do drugiej ligi wywalczyły Królewskie Płock, które zdobyły o 10 punktów więcej od Legii. Na miejscu drugim, z identycznym dorobkiem punktowym, ale lepszym bilansem bezpośrednich spotkań, uplasowała się Polonia. Legia Ladies 6-2 (3-1) Kolejarz Łódź 1-1 21 min. Aleksandra Kurzelowska 2-1 27 min. Amanda Moura Pietrzak 3-1 45 min. Klaudia Bodecka 4-2 78 min. Amelia Przybylska 5-2 87 min. Amelia Przybylska 6-2 90 min. Klaudia Grodzka

