Przed losowaniem el. Ligi Konferencji Europy

Poniedziałek, 19 czerwca 2023 r. 12:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

W środę Legia Warszawa pozna swojego pierwszego przeciwnika w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Przyjrzyjmy się więc, jak wyglądać będą tegoroczne rozgrywki, na kogo "Wojskowi" mogą trafić i jakie są szanse stołecznego zespołu na wejście do grupy.