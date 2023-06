Wyniki legionistów na MP U-23

Niestety bez medalu udział w tenisowych mistrzostwach Polski do lat 23 zakończył zawodnik Legii, Tomasz Berkieta . Legionista po wyeliminowaniu dwóch przeciwników, przegrał w walce o strefę medalową z Michałem Mikułą 2-6, 5-7. Rywalizację w grze podwójnej również skończył na tym samym etapie. W pierwszej rundzie zawody zakończyła Zofia Dziewięcka . Wyniki legionistów w singlu: I runda: Zofia Dziewięcka - Patrycja Niewiadomska (BKT Advantage Bielsko-Biała) 3-6, 0-6 II runda: Tomasz Berkieta - Mateusz Cisdło (Pabianicki KT) 6-1, 6-0 III runda: Tomasz Berkieta - Marcel Kamrowski (AZS Poznań) 5-7, 6-3, 6-2 1/4 finału: Tomasz Berkieta - Michał Mikuła (Stow. KT Płock) 2-6, 5-7 Wyniki legionistów w deblu: Zofia Dziewięcka/Karolina Skowrońska (Come-On Wrocław) - Rozalia Gruszczyńska/Zuzanna Krygier 3-6, 3-6 I runda: Tomasz Berkieta/Marcel Kamrowski (AZS Poznań) - Makary Adamek/Piotr Siekanowicz 6-2, 6-4 1/4 finału: Berkieta/Kamrowski - Aleksander Orlikowski/Jasza Szajrych 2-6, 6-4, 9-11

