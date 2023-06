Mladenović: Dziękuję za wspólne trzy lata

- Legioniści czas się żegnać, chcę Wam publicznie podziękować za wsparcie i miłość za te trzy wspólne lata! Szczególnie się cieszę, że poczułem jak to jest, kiedy Warszawa kocha zwycięzców! Dziękuję! Chcę również podziękować wszystkim osobom w klubie, które poznałem przez cały ten czas! Trenerom i zawodnikom za to wszystko, co razem przeszliśmy, to była wielka przyjemność, dziękuje! Dziękuję bardzo i do zobaczenia! (L) - napisał Filip Mladenović na swoim Instagramie.