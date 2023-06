Warszawski zagrał w reprezentacji Polski

Tomasz Warszawski z Legii Warszawa wystąpił w pierwszym z dwóch zaplanowanych meczów towarzyskich reprezentacji Polski w futsalu ze Szwecją. Bramkarz stołecznego zespołu rozegrał pełne spotkanie, a Polska wygrała 2-1 (1-1). Był to debiut legionisty w narodowej kadrze. Drugi mecz Polski ze Szwecją odbędzie się 14 czerwca o godz. 16:00. Po nim reprezentacja rozegra dwa spotkania w ramach turnieju towarzyskiego - 16 czerwca o godz. 16:00 z San Marino i 18 czerwca o godz. 16:00 ze Szwecją.

