Futsal

Tomasz Warszawski zostaje na piąty sezon w Legii

Środa, 14 czerwca 2023 r. 13:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tomasz Warszawski to zawodnik związany z futsalową Legią od samego początku działalności naszej sekcji. 22-letni utalentowany bramkarz, który obecnie przebywa na zgrupowaniu pierwszej reprezentacji Polski, podpisał nową umowę z Legią i bronić będzie barw naszego klubu w piątym kolejnym sezonie.



Warszawski awansował z Legią z drugiej do pierwszej ligi oraz przed dwoma laty do ekstraklasy. W najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrał z eLką na piersi 52 spotkania, w których zdobył dwie bramki.