Nowa piłka w Ekstraklasie

W sezonie 2023/24 piłkarze w Ekstraklasie grać będą nową piłką. Futbolówka przygotowana przez firmę adidas nosi nazwę Oceaunz. Dzień przed startem rozgrywek piłka zadebiutuje także podczas Mistrzostw Świata Kobiet FIFA 2023 w Australii i Nowej Zelandii. To właśnie tym regionem świata inspirowane są wzory graficzne na futbolówce obrazujące góry łączące się z Oceanem Indyjskim oraz jej nazwa. Pochodzi ona z połączenia określeń trzech regionów: Oceanii, Australii i Nowej Zelandii.

Adi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kiedy będzie terminarz? odpowiedz

Xxx - 2 godziny temu, *.plus.pl A czemu nie piłka na euro 24? odpowiedz

