Mecz z ŁKS-em 21 lipca

Ustalono dokładny termin meczu 1. kolejki Ekstraklasy, w którym Legia Warszawa podejmie ŁKS Łódź. Spotkanie odbędzie się w piątek, 21 lipca, o godzinie 20:30. Najbliższe mecze Legii: 15.07. (PT) 20:10 Raków Częstochowa - Legia Warszawa (SP) 21.07. (PT) 20:30 Legia Warszawa - ŁKS Łódź 27.07. (CZ) Ordabasy Szymkent - Legia Warszawa (LKE) 30.07. (ND) Cracovia - Legia Warszawa 03.08. (CZ) Legia Warszawa - Ordabasy Szymkent (LKE) 06.08. (ND) Legia Warszawa - Ruch Chorzów

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Pawełek - 3 minuty temu, *.netfala.pl Niestety nie będę mógł pójść, bo będę na dwutygodniowych wczasach na Madagaskarze, ale może obejrzę mecz jak tam będzie dobre wi-fi. Jak ostatnio byłem na Malediwach to oglądałem mecze Legii, bo było dobre wi-fi. Kibicujcie za mnie, ja powinienem wrócić na mecz w 3. kolejce no i na LKE z pastuchami z Kazachstanu. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.