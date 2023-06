Oddaj głos na mural dla Andrzeja Pstrokońskiego!

Dziś ruszyło głosowanie w 10. edycji budżetu obywatelskiego dla miasta st. Warszawa na rok 2024. Wśród zgłoszonych projektów jest jeden, na którym skoncentrować powinni się wszyscy kibice naszego klubu - chodzi o mural dla legendy koszykarskiej Legii Warszawa, Andrzeja Pstrokońskiego , na ścianie przyległej do Szkoły Podstawowej nr 152 przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 4 na warszawskiej Ochocie. Głosować mogą wszyscy warszawiacy (nie tylko mieszkańcy Ochoty) - również osoby poniżej 13. roku życia, do oddania głosu potrzebny będzie numer PESEL, a głos może oddać rodzic lub opiekun prawny. Gorąco zachęcamy do udziału w tej inicjatywie - wystarczy, że poświęcicie parę minut, a stolica może zyskać piękny mural poświęcony najbardziej utytułowanemu koszykarzowi Legii Warszawa . Głosowanie potrwa od 15 do 30 czerwca bieżącego roku. Co zrobić, aby oddać głos? To niezwykle proste. Wystarczy wejść na stronę https://bo.um.warszawa.pl/ i w dzielnicy Ochota wybrać projekt nr 21 - Mural dla Andrzeja Pstrokońskiego - koszykarskiego "Dziecka Warszawy". Więcej informacji nt. projektu znaleźć można TUTAJ . Ogłoszenie wyników nastąpi 13 lipca 2023 roku. Realizacja w roku 2024. Gorąco zachęcamy wszystkich kibiców Legii do udziału w głosowaniu!

Barti - 4 godziny temu, *.play-internet.pl ZAGŁOSOWANE! odpowiedz

OchotaL - 5 godzin temu, *.orange.pl Głos oddany.

Zachęcam braci z Ochoty, również do głosowania na projekty związane z remontem chodników ( Żwirki i Wigury) czy z budowa nowych miejsc parkingowych. odpowiedz

co to to nie! - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @OchotaL: nie przesadzaj byku - liczy się tylko Legia! Oddając głos na inne projekty zmniejszasz szansę na wygraną muralu odpowiedz

Greg - 3 godziny temu, *.chello.pl @co to to nie!: ja też zagłosowałem na coś innego. Po to jest wybór aby z niego korzystać. A zagłosowałem na coś co potencjalnie mi przyniesie korzysc odpowiedz

OchotaL - 3 godziny temu, *.orange.pl @co to to nie!:

Można wybrać aż 15 projektów dzielnicowych w głosowaniu, wiadomo że należy głosować na każdy projekt związany z Legią, to jest nasz obowiązek, nas Legionistów.

Ale apeluje do braci z Ochoty aby przy okazji głosowali na projekty związane z infrastrukturą, w końcu każda dzielnica w której mieszkamy to taka mała Ojczyzna.

odpowiedz

brak herbu na muralu - 5 godzin temu, *.vectranet.pl jw odpowiedz

Jw - 4 godziny temu, *.centertel.pl @brak herbu na muralu: w tego typu inicjatywach nie wolno używać znaków klubów czy firm. Na zdjęciu jest Pan Andrzej a na koszulce ma napis Legia. Dookoła jest Legia więc się nie czepiaj na siłę bo to mega slabe odpowiedz

