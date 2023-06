Sparingi Legii w Austrii

Qarabag FK to aktualny mistrz Azerbejdżanu, Red Bull Salzburg wygrał ligę austriacką. Z kolei zespół FC Botosani zajął 5. miejsce w grupie spadkowej rumuńskiej SuperLigi. Plan przygotowań 17.06. - Start przygotowań, badania medyczne 24.06. g. 13:00 Sparing: Legia Warszawa - Lechia Gdańsk 26.06.-05.07. Zgrupowanie w Austrii 28.06. g. 18:00 Sparing: Legia Warszawa - FC Botosani 1.07. g. 18:00 Sparing: Legia Warszawa - Qarabag FK 4.07. g. 18:00 Sparing: Legia Warszawa - Red Bull Salzburg 10/11.07. mecz kontrolny 15.07. g. 20:10 SP: Raków Częstochowa - Legia Warszawa 21.07. - 1. kolejka - Legia Warszawa - ŁKS Łódź 27.07. – 1. mecz 2. rundy el. Ligi Konferencji Europy

