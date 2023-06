Koszykówka

Legia zagra w europucharach w sezonie 2023/24

Środa, 14 czerwca 2023 r. 21:19 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarze Legii Warszawa w zakończonym sezonie 2022/23 zajęli miejsce czwarte. W ostatnim sezonie legioniści zagrali w fazie grupowej Ligi Mistrzów (jako wicemistrz Polski), gdzie uzyskali bilans 1-5 i nie awansowali do drugiego etapu rozgrywek. Jak zapewnia Jarosław Jankowski, koszykarska Legia na pewno w sezonie 2023/24 rywalizować będzie w europejskich pucharach.



Na razie jednak trudno powiedzieć, które to będą rozgrywki - Basketball Champions League, FIBA Europe Cup (oba puchary pod egidą FIBA), czy może uznawany za drugie (po Eurolidze) najbardziej prestiżowe rozgrywki na Starym Kontynencie - EuroCup? - Nie ukrywam, że rozważamy taki wariant, jak złożenie aplikacji do gry w EuroCupie - powiedział Jankowski w rozmowie ze SportowymiFaktami. W ostatnich dwóch sezonach w EuroCupie grał Śląsk Wrocław, który w obecnym sezonie zaliczył bilans 1-15. Na razie nie wiadomo, czy wrocławianie również w przyszłym sezonie będą chcieli kontynuować grę w tych samych rozgrywkach.



- Mogę zapewnić, że Legia Warszawa zagra w europejskich pucharach. Nam na tym bardzo zależy, to jest wpisane w strategię rozwoju klubu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dla wielu zawodników - polskich i zagranicznych - ma to ogromne znaczenie w kontekście wyboru danego klubu. W których rozgrywkach zagramy? Tego jeszcze nie wiemy, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Myślę, że w pierwszej połowie lipca wszystko się rozstrzygnie. Myślę, że mamy pewną renomę finansowo-organizacyjno w Europie i to też będzie miało znaczenie - mówi Jarosław Jankowski w rozmowie ze SportowymiFaktami.



Miejsce w fazie grupowej BCL powinien mieć King Szczecin, a w FIBA Europe Cup powinniśmy zobaczyć Stal Ostrów Wlkp. (jako brązowego medalistę EBL w ostatnim sezonie) i Anwil Włocławek (jako triumfatora tych rozgrywek w sezonie 2022/23). Legia w FIBA Europe Cup grała w sezonie 2021/22 i dotarła wówczas do ćwierćfinału. W walce o najlepszą czwórkę, legioniści przegrali w dwumeczu (po dogrywce) z włoskim Pallacanestro Reggiana.