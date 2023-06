Żeglarstwo

Legia bez awansu do finałów Ligi Mistrzów

Niedziela, 18 czerwca 2023 r. 15:56 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Załoga żeglarskiej Legii Warszawa od czwartku do niedzieli rywalizowała w Sopocie w kwalifikacjach do finałów Sailing Champions League. Legioniści startowali w składzie: Kuba Pawluk, Michał Szmul, Marcin Banaszek i Jacek Przybylak. Łącznie do zawodów przystąpiły 24 załogi z 11 krajów, które walczyły o 11 czołowych lokat, które miały zagwarantowany awans do finałów Żeglarskiej Ligi Mistrzów, które w dniach 22-25 lipca odbędą się w Niemczech (w Travemunde).







Po pierwszym dniu zawodów, legioniści zajmowali miejsce 12. (z jednym punktem straty do ósmej lokaty), po drugim spadli na 17. lokatę, a kolejnego na 19. miejsce. Ostatecznie zawody skończyli na 19. miejscu, z wynikiem 100 punktów. Jedenasty zespół, ostatni premiowany awansem do finałów SCL miał 79 pkt.



W poszczególnych flajtach legioniści zajmowali miejsca: 6, 2, 5, 7, 3, 8, 6, 6, 5, 5, 2, 7, 7, 5, 7, 7, 4 i 8.



Końcowa klasyfikacja:

1. YKP Gdynia

2. Segel-und Motorboot Club Uberlingen

3. Yacht Club Gdańsk

4. Garland Gliwice

5. KAS Racing (Dania)

6. Sotefjorden Segelsallskap (Szwecja)

7. Royal Danish Yacht Club (Dania)

8. KNZ&RV Delft Challenge (Holandia)

9. Verein Seglerhaus am Wannsee (Niemcy)

10. Union Yacht-CLub Wolfgangsee (Austria)

11. Sejklubben Neptun Vejle (Szwecja)

----

12. Bodensee Yachclub Uberlingen

13. APCC Nantes (Francja)

14. Gamla Stans Yacht Sallskap (Szwecja)

15. Union Yachtclub Worthersee (Austria)

16. Brando Seglare (Finlandia)

17. Yacht Club Sopot

18. Marconi SC (Wielka Brytania)

19. Legia Warszawa

20. Cercle de la Voile Neuchatel (Szwajcaria)

21. RRZV Maas&Roer (Holandia)

22. West Hoe Sailing Club (Wielka Brytania)

23. Runmaro Yacht Club (Szwecja)

24. BI Athletics Seiling (Dania)









Fot.SCL/Adam Burdyło