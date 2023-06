Amp futbol: Polska 2-3 Turcja. Grali legioniści

Niedziela, 18 czerwca 2023 r. 17:15

W trzecim meczu rozgrywanego w Krakowie turnieju dywizji A Ligi Narodów w amp futbolu reprezentacja Polski przegrała 2-3 z mistrzem świata, Turcją. Do przerwy było 2-2. Polacy zajęli w tym turnieju 3. miejsce w tabeli za Anglią i Turcją. W spotkaniu wystąpili zawodnicy Legii Warszawa - Adrian Bąk i Mariusz Adamczyk.



Gospodarzami kolejnych turniejów będą: Francja (Annecy, 8-10 września), Belgia (Blankenberg, 6-8 października) oraz Szkocja (Edynburg, 27-29 października). Liga Narodów będzie kwalifikacją do przyszłorocznych ampfutbolowych mistrzostw Europy, do których awansuje 16 najlepszych drużyn ze wszystkich dywizji.