Tobiasz: Nie chcę iść gdzieś, gdzie nie będę grać

- Na ten moment trudno mi powiedzieć, czy zostaję w Legii, bo sprawy dzieją się poza mną. Konkurencja u nas w Legii jest na wysokim poziomie. Poradziliby sobie beze mnie. Uważam, że wyjazd za granicę jest dobrą opcją, ale by się rozwijać, a nie tylko siedzieć i patrzeć, co się dzieje. Pozostanie w Legii też jest dobre, to opcja zdobycia doświadczenia" - powiedział Tobiasz. - Wydaje mi się, że to prawda, że interesuje się mną FC Kopenhaga. Dostaję informacje od menedżera, ale czekam na konkretne informacje, a nie pogłoski. W każdej informacji musi być ziarnko prawdy, sam o Romie dowiedziałem się z internetu i mocno się zdziwiłem. Na pewno nie chcę iść gdzieś, gdzie nie będę grać. To moment na kolejny krok - dodał. Cała rozmowa tutaj .

Op - 2 godziny temu, *.autocom.pl Ale jak to? Gdzieś odchodzi? Śladami tych wszystkich zagranicznych, którzy traktowali Legię jako przystanek? I szli dalej, tam gdzie więcej płacą? Myślałem, że woli zostać, wygrać kilka mistrzostw, mieć wpływ na szatnię, zostać kapitanem, legenda klubu.

Co to za wychowanie wyniósł z domu? odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 2 godziny temu, *.chello.pl @Op: Przecież on jest NaSz. Nawet nasza Legenda - Jędza grał gdzie indziej. Jak masz do wyboru grać tu za 50k pln/mc a na zachodzie za 300k pln/mc przez 10 lat, to co wybierzesz? odpowiedz

Luiz - 3 godziny temu, *.mm.pl Zostań ! Bo znowu tego Ręcznika Miszte będą na siłę promować ! odpowiedz

Kristof - 3 godziny temu, *.ziggo.nl Bayern,Juventus,Milan,M.City i wiele innych klubów biją sie o niego. odpowiedz

Lw73 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Rafał Wolski odpowiedz

Żmija - 4 godziny temu, *.52.135 Dawaj do Farmacji Tarchomin Mordo, szukamy bramkarza, tylko weź piłkę odpowiedz

13 - 5 godzin temu, *.122.46 Oby nie krok wstecz Ziomek. odpowiedz

