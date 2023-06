Qarabag FK - rywal z wyższej półki

Piątek, 30 czerwca 2023 r. 12:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W drugim sparingowym spotkaniu podczas zgrupowania w Austrii Legia Warszawa zmierzy się z mistrzem Azerbejdżanu, Qarabagiem FK. Pierwszy mecz, z rumuńskim FC Botosani, legioniści gładko wygrali 5-0. Qarabag będzie jednak dla stołecznego zespołu dużo większym wyzwaniem. I choć to tylko sparing, wystarczy przypomnieć sobie porażkę 0-3 w Warszawie w spotkaniu 4. rundy el. Ligi Europy w 2020 roku. Z Qarabagiem nie poradził sobie również Lech Poznań, który w 1. rundzie el. Ligi Mistrzów w lipcu ubiegłego roku przegrał w dwumeczu 2-5, doznając srogiej porażki w rewanżu w Baku.