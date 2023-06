FC Botosani - pierwszy sparingpartner w Austrii

Wtorek, 27 czerwca 2023 r. 15:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Pierwszym sparingpartnerem Legii podczas obozu przygotowawczego w austriackim Kranzach będzie rumuński zespół FC Botoșani. Mecz odbędzie się w środę, 28 czerwca o godzinie 18 w miejscowości Schwaz. Przedstawiamy sylwetkę najbliższego przeciwnika "Wojskowych".









FC Botoșani to stosunkowo młody zespół. Został założony w 2001 roku. Mieści się w położonym na północy Rumunii mieście Botoszany. Przez trzy lata grał na trzecim szczeblu rozgrywkowym, aż w końcu w 2004 roku udało mu się awansować do II ligi. Przebywał w niej przez dziewięć sezonów, a w rozgrywkach 2012/13 zdobył mistrzostwo i awansował na najwyższy poziom. Zadebiutował w meczu z CFR Cluj i udało mu się bezbramkowo zremisować, co wzmocniło nadzieje na utrzymanie. Ta sztuka ostatecznie się udała i zespół uplasował się na 12. miejscu, mając dwa punkty nad spadkowiczami. W sezonie 2014/15 zespół spokojnie utrzymał się w środku tabeli, na 8. pozycji, a dzięki braku przyznania licencji kilku klubom, miał możliwość wystąpienia w eliminacjach do Ligi Europy. Tam w pierwszej rundzie pewnie wyeliminował gruziński FC Cchinwali. W drugim etapie los przydzielił Rumunom warszawską Legię. "Wojskowi" w pierwszym, domowym meczu zwyciężyli 1-0 po bramce Ondreja Dudy, a w drugim spotkaniu przypieczętowali losy dwumeczu, wygrywając 3-0 po trafieniach Guilherme, Nemanji Nikolicia oraz Aleksandara Prijovicia.



Następne sezony w wykonaniu FC Botoșani były stabilne - Rumuni kończyli je w środkowej części tabeli, będąc spokojnymi o utrzymanie. Aż do sezonu 2019/20, kiedy to udało się osiągnąć najlepszy wynik w historii. Zespół uplasował się na podium, a dokładnie jego ostatnim stopniu, z zaledwie siedmiopunktową stratą do mistrza i jednopunktową do wicemistrza. To osiągnięcie pozwoliło Rumunom po raz drugi starać się o kwalifikację do europejskich rozgrywek. W pierwszej rundzie udało się wygrać 2-1 z kazachskim klubem Ordabasy Szymkent (legioniści zagrają z nimi w II rundzie eliminacji LKE). Ta przygoda ponownie skończyła się na drugim etapie, po porażce 0-1 z macedońską Shkëndiją Tetowo.



Ostatni sezon podopieczni Flaviusa Stoicana rozpoczęli bardzo dobrze i po pięciu kolejkach zajmowali pozycję lidera. Klub jednak nie utrzymał przyzwoitej formy i zakończył rozgrywki na niskim, 13. miejscu, z pięciopunktową przewagą nad strefą spadkowo-barażową. Zwyciężył w 7 spotkaniach, przy 11 remisach i 12 porażkach. Najlepszym strzelcem i jednym z ojców utrzymania był 25-letni rumuński napastnik Sebastian Mailat, który w 36 meczach zdobył 16 bramek i dwukrotnie asystował. Ważnym elementem składu jest również 22-letni kapitan drużyny i reprezentant Rumunii, defensywny pomocnik Victor Dican. Ostoją defensywy natomiast jest wychowanek portugalskiego FC Porto i były zawodnik takich drużyn jak portugalskiego Paços Ferreira czy belgijskiego Royal Antwerp, Júnior Pius.



Przed rozpoczęciem przygotowań nastąpiło kilka roszad w rumuńskiej ekipie. Karierę zdecydował się zakończyć napastnik, wieloletni gracz FC Botoșani (158 występów, 25 bramek i tyle samo asyst) i dziesięciokrotny reprezentant Rumunii, Mihai Roman. Równie dużą stratą jest odejście podstawowego golkipera ekipy "roș-alb-albaștri", Eduarda Papa, który przeniósł się do węgierskiego drugoligowca, ETO FC Győr. Jeśli chodzi o ruchy do klubu, to szeregi botoszańskiej drużyny zasilił 26-letni bramkarz Razvan Began, który przybył za darmo z ligowego rywala, Sepsi OSK oraz napastnik Jean-Armel Drole z włoskiego czwartoligowca, AJ Fano. Do składu powróciło również pięciu piłkarzy z wypożyczenia, ale wydaje się, że szanse na grę ma jedynie belgijski pomocnik Martin Remacle.



FC Botoșani będzie pierwszą ekipą, z którą legioniści zagrają w trakcie austriackiego obozu przygotowawczego. Obie drużyny mierzyły się ze sobą trzykrotnie i za każdym razem zwyciężali warszawiacy. Oprócz wcześniej wspomnianego dwumeczu w ramach eliminacji do Ligi Europy, kluby zagrały w meczu towarzyskim podczas zimowych przygotowań w 2020 roku. Legioniści wygrali 2-1 po dublecie Jose Kante. Środowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 18 i będzie można je obejrzeć na sporttvp.pl. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Austrii.