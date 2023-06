1-2.07: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę piłkarze Legii rozegrają w Austrii grę kontrolną z Qarabagiem, którą będzie można obejrzeć na sport.tvp.pl. Amp futboliści Legii wezmą udział w IV turnieju ekstraklasy, rozgrywanym na stadionie Śląska Wrocław przy ulicy Oporowskiej. W strzeleckich Grand Prix Juniorów we włoskim Porpetto wystąpią Mateusz Łakomy i Wołodymyr Yazykov. W strzeleckich zawodach Nadziei Olimpijskich w czeskim Pilźnie wystąpią Wilhelmina Wośkowiak i Maciej Zygmuntowski. Rozkład jazdy: 1.07 g. 10:30 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa [amp futbol] 1.07 g. 15:30 Nowe Technologie Różyca – Legia Warszawa [amp futbol] 1.07 g. 18:00 Legia Warszawa - Qarabag FK [sparing, Kössen] 2.07 g. 9:00 Legia Warszawa – Stal Rzeszów [amp futbol]

