Kolejni młodzieżowcy Wisły Kraków trafią do Legii

Czwartek, 15 czerwca 2023 r. 12:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com / TVP Sport

Niedawno Akademia Legii pozyskała utalentowanego 18-letniego gracza Wisły Kraków, Wojciecha Urbańskiego, a w najbliższych dniach do naszego klubu trafią dwaj kolejni młodzieżowcy "Białej Gwiazdy". Według informacji TVP Sport, do Legii trafią bracia - Filip (rocznik 2008) oraz Bartosz (rocznik 2010) Przybyłko.



Obaj trenowali w Krakowie w starszych rocznikach. Filip to zawodnik ofensywny, grający jako napastnik, skrzydłowy lub środkowy ofensywny pomocnik. Bartosz to gracz o charakterystyce defensywnej.