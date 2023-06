Spotkanie dla kibiców ze stuprocentową frekwencją

Czwartek, 15 czerwca 2023 r. 13:54 źródło: Legia Warszawa

Legia Warszawa zaprasza kibiców obecnych na wszystkich meczach w sezonie 2022/23, na dedykowany event w ramach podziękowania za wsparcie i nadzwyczajną regularność w przychodzeniu na stadion. Impreza odbędzie się w czwartek, 22 czerwca w godz. 19:00 - 22:00 przed Trybuną Wschodnią.









Ponad 700 osób uczestniczyło we wszystkich 17 meczach, które zostały rozegrane przy Łazienkowskiej. Klub chce docenić zaangażowanie kibiców i zgodnie ze swoim zobowiązaniem, zorganizuje wydarzenie przeznaczone wyłącznie dla tej elitarnej grupy.



Dla kibiców będzie przygotowany grill, muzyka na żywo oraz atrakcje, który uprzyjemnią razem spędzony czas, a dzieciom, którym będzie towarzyszyła klubowa maskotka – Miś Kazek, udostępnimy strefę z animacjami. Na imprezie będą również obecni przedstawiciele drużyny.



Do zainteresowanych osób zostanie wysłany mailing. Prosimy o obowiązkowe potwierdzenie obecności zgodnie z instrukcją do poniedziałku włącznie. Do wstępu będzie upoważniał specjalnie pobrany bilet, który można odebrać przez stronę bilety.legia.com.



Instrukcja:

- Zaloguj się za pomocą Konta Kibica do systemu na stronie bilety.legia.com

- Przejdź do wydarzenia „Spotkanie dla kibiców ze 100% frekwencją”

- Kliknij w sektor „Teren zielony” i wybierz liczbę uczestników

- Przejdź do koszyka oraz spersonalizuj bilety wszystkim uczestnikom

- Zakończ transakcję klikając przycisk „Podsumowanie"



Każdy kibic ze 100% frekwencją może zabrać ze sobą dziecko do 15 lat. Bilet dla dzieci oraz bilet parkingowy na teren stadionu również można odebrać przez system.



W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z wydarzeniem oraz odbiorem biletów skontaktuj się z Punktem Obsługi Kibica pod adresem: pok@legia.pl lub pod numerem telefonu: 22 318 20 91.