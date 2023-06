Nowy model podziału środków w Ekstraklasie

Czwartek, 15 czerwca 2023 r.

Kluby Ekstraklasy, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przyjęły nowe zasady podziału ligowych pieniędzy. Podjęły też decyzję o wpisaniu mechanizmu zmiany modelu podziału środków do statutu spółki, by zapewnić długoterminową stabilność wokół dystrybucji środków z tytułu scentralizowanych praw mediowych i marketingowych Ekstraklasy.









Zaakceptowany przez kluby model został wypracowany przez zespół roboczy, wyłoniony spośród akcjonariuszy. Zgodnie z nowymi zasadami o 6% została zwiększona kwota stała dzielona po równo między wszystkie kluby, która obejmuje też dofinansowanie z ligi na szkolenie dzieci i młodzieży - będzie ona stanowić 50% całości środków trafiających z Ekstraklasy SA do klubów. Utrzymana została premia dla klubów występujących w rozgrywkach UEFA w wysokości 14% dzielonej puli oraz wynagrodzenie z tytułu uzyskanego wyniku sportowego w bieżącym sezonie na poziomie 18,5%. Nie zmieniła się także skala środków przekazywanych przez ligę na program Pro Junior System (2,5%) oraz opłata solidarnościowa dla klubów spadających z ligi (1%).



Środki z tytułu tzw. parachute payment będą jednak wypłacane klubom z miejsc 16-18 pod warunkiem, że przez co najmniej dwa ostatnie sezony przed spadkiem występowały w Ekstraklasie. W przypadku niespełnienia tego kryterium niewypłacone środki będą zasilać pulę wyniku sportowego bieżącego sezonu. Zgodnie w nowymi uzgodnieniami zmniejszeniu z 20% do 14% uległa kwota dzielona między kluby z tytułu rankingu historycznego. Uwzględnia on wyniki ostatnich 5 lat z przypisaniem wag do poszczególnych sezonów – najwyższej za ostatni sezon, najniższej za zakończony 5 lat temu.



- Pieniądze, a zwłaszcza ich podział zawsze budziły i będą budzić olbrzymie emocje. Dlatego tym bardziej się cieszę, że wspólnie w gronie wszystkich 18 klubów zaakceptowaliśmy kompromisowe rozwiązanie. Daje ono większa stabilizację wszystkim drużynom Ekstraklasy ponieważ 50 procent środków z praw mediowych i marketingowych będzie dzielonych po równo między wszystkie kluby, a z drugiej strony zachowamy promowanie ambicji sportowej i nagradzanie za zajęcie jak najwyższego miejsca w tabeli, w tym zwłaszcza reprezentowanie Polski w Europie. Dziękuje wszystkim klubom zaangażowanym w wypracowanie tego nowego modelu podziału. Decyzją klubów został on wpisany do statutu Ekstraklasy. Chcemy zapewnić lidze trwałą stabilizację w tym obszarze - podsumował przewodniczący Rady Nadzorczej Ekstraklasy SA Karol Klimczak.



Nowy sposób podziału środków z Ekstraklasy będzie obowiązywał od sezonu 2023/2024.